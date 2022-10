Calcio:Refugee Teams; domani e sabato la Fase Nazionale 2022

ROMA, 13 OTT - Prenderà il via domani 14 ottobre la Fase Nazionale del Progetto Rete Refugee Teams 2022, l'iniziativa di carattere sociale promossa dalla FIGC e sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con il Ministero dell'Interno, l'ANCI, la Fondazione Cittalia e la Rete SAI, con il supporto di Eni e Puma, con l'obiettivo di favorire l'integrazione attraverso lo sport. La manifestazione, che avrà luogo presso lo Stadio dei Marmi di del Foro Italico di Roma, rientra nel programma delle attività della Settimana Europea dello Sport, il progetto promosso dalla Commissione Europea e gestito in Italia dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute e sarà sostenuta dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. A scendere in campo per l'appuntamento finale dell'ottava edizione del progetto partito nel 2015, le otto formazioni qualificate dalle fasi regionali disputate nel mese di giugno: Altosannio (Campania), Rionero (Basilicata), Lodi (Lombardia), Cremona (Lombardia), Roma (Lazio), Partinico (Sicilia), Carmiano (Puglia), Trento (Trentino A.A.). Le finaliste raggiungono l'atto finale del torneo dopo aver superato 21 tappe regionali, 3 raggruppamenti interprovinciali per la sola Regione Sicilia, e i successivi 8 appuntamenti interregionali. Complessivamente ben 32 fasi di gioco in tutto il territorio che hanno coinvolto oltre 2.000 minori stranieri, in rappresentanza di 110 squadre, che hanno disputato in totale 156 gare.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA