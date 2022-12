Roma, 7 dic. "Oggi il Governo, in aula con il Ministro Abodi, smentisce la maggioranza e accetta la posizione del Terzo Polo sul no al regalo alla Serie A. I soldi diamoli alle società del territorio, ai dilettanti. E diamoli alla cultura. Non ai presidenti della serie A. #BuonSenso". Così Matteo Renzi su twitter.

