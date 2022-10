Calcio: Rocchi promuove Ferrieri Caputi, 'ha fatto bene, se continua così la rivedremo presto in A'

Roma, 3 ott. - "Ha fatto bene come spero faranno bene a breve altri ragazzi al loro esordio. Adesso partirà per l'India per un Torneo con l'Under 17, poi il suo ritorno in Serie A dovrà riguadagnarselo visto che ci sono tanti bravi arbitri che meritano di salire, ma dovesse continuare come ieri la rivedremo presto". Così in designatore di Serie A Gianluca Rocchi, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, in merito all'esordio nel massimo campionato di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in A. "Se per vedere giocatori e allenatori tranquilli serve un arbitro donna, nella prossima giornata ne mando dieci", aggiunge Rocchi sorridendo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA