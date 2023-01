Calcio: Roma, Abraham cerca maglia da titolare, Karsdorp non convocato ma c'è Solbakken

Roma, 7 gen. La Roma va a Milano per cercare il colpo a San Siro con Josè Mourinho costretto a scontare ancora una giornata di squalifica. Per l'attacco contro i rossoneri Tammy Abraham spera di avere una maglia da titolare insieme a Dybala e Pellegrini, con Nicolò Zaniolo, regolarmente convocato nonostante una botta al ginocchio rimediata mercoledì, che gli farà posto. Prima convocazione per il nuovo acquisto Solbakken, mentre è rimasto a Roma Rick Karsdorp, ormai ai margini del progetto tecnico. Torna tra i disponibili anche Andrea Belotti ed è stato convocato anche Mady Camara. A centrocampo spazio alla coppia Matic-Cristante, con Celik a destra e Zalewski a sinistra in vantaggio su El Shaarawy e Spinazzola.

