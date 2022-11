Calcio: Roma; ufficiale Solbakken, contratto fino al 2027

ROMA, 23 NOV - Ora è ufficiale: Ola Solbakken è un nuovo giocatore della Roma. "Il club è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo a decorrere dal 2 gennaio 2023" si legge nella nota della società. Solbakken, infatti, arriverà in giallorosso dopo la conclusione del proprio contratto con il Bodo/Glimt (31/12) e dopo aver firmato un contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2027. "Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà", ha dichiarato Solbakken nella sua prima intervista in giallorosso. "La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte" ha concluso. "La sua età, i suoi margini di crescita e le sue caratteristiche si sposano con il nostro progetto - ha invece detto il gm Tiago Pinto- Ola abbina qualità tecniche importanti a doti fisiche e atletiche che lo rendono un calciatore moderno. Diversi club si erano mossi sulle sue tracce, lui ha scelto la Roma: di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti".

