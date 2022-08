Calcio: Ronaldo, 'se Neymar al 100% Brasile ha grande possibilità di vincere il Mondiale'

San Paolo, 4 ago. Il 'Fenomeno' Ronaldo ha esortato il connazionale Neymar a rimanere completamente concentrato in vista della Coppa del Mondo di quest'anno, dicendosi convinto che l'attaccante del Paris Saint-Germain sia la chiave delle fortune della squadra verdeoro in Qatar. Neymar ha lottato con infortuni e forma non al top da quando si è trasferito al Psg dal Barcellona, ​​spingendo molti a credere che non sarà all'altezza del suo potenziale di carriera. Tuttavia, il due volte vincitore della Coppa del Mondo Ronaldo crede che il 30enne attaccante, se perfettamente in forma e concentrato, potrebbe fare la differenza nel torneo clou, che si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre. "Il Brasile sarà sempre il favorito, indipendentemente dalla competizione in cui gioca", ha detto Ronaldo durante un evento a San Paolo. "Questa Coppa del Mondo non sarà diversa. Se Neymar è fisicamente e mentalmente al 100%, avremo una grande possibilità di portare a casa il trofeo. Ecco perché speriamo che Neymar possa dare il meglio di sé e portare felicità al popolo brasiliano".

Ronaldo è stato l'eroe della trionfante campagna del Brasile ai Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud con otto gol, di cui due nella finale contro la Germania. E' stato anche un componente della squadra del Brasile che ha vinto la Coppa del Mondo 1994 negli Stati Uniti. Neymar, che ha segnato 74 gol in 119 presenze in nazionale, non è mai riuscito a superare i quarti di finale di un Mondiale. "Speriamo che possa lasciare da parte le questioni fuori campo e concentrarsi su ciò che sta accadendo in campo. È un asso, forse uno dei più grandi nella storia del calcio brasiliano", ha detto Ronaldo. "Abbiamo una grande squadra con grandi giocatori. Ma Neymar, in particolare, è molto diverso tecnicamente e fisicamente. Ecco perché può fare la differenza ed essere decisivo in Qatar". Il Brasile è stato sorteggiato nel Gruppo G con Serbia, Svizzera e Camerun.

