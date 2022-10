Calcio: Sabatini, 'De Rossi un predestinato, non fossi disoccupato l'avrei preso subito'

Roma, 12 ott. - "Se avessi avuto una squadra l'avrei preso con me immediatamente. A Tacopina ho fatto i complimenti, io tentai di portarlo a Bologna, alla guida della Primavera. Sono davvero felice per lui e forse quanto lui. Arrivo a dire che sono leggermente emozionato". Così Walter Sabatini in merito alla prima esperienza da allenatore di Daniele De Rossi, suo ex giocatore ai tempi della Roma, che è diventato il nuovo tecnico della Spal. "Studiava, si informava... Deve fare tesoro di ciò che ha appreso e farne una sintesi -aggiunge l'ex direttore sportivo giallorosso alla 'Gazzetta dello Sport'-. Sono convinto che farà bene perché era già... un allenatore che correva. Per me è un predestinato, ma non è ancora una stella. Intanto faccia bene il suo lavoro".

