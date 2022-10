Calcio: Sabatini, 'è l'anno del Napoli? Credo che la piega sia questa'

Roma, 31 ott. - "E' la stagione del Napoli? Fin dagli esordi credo la piega sia questa. Quello che si vede realizzare nel Napoli è una cosa di difficile replica. Giocano con delle sincronie straordinarie, globali, collettive e parziali in alcune zone di campo e mette sempre in superiorità numerica la squadra". Lo dice l'ex direttore sportivo di Roma e Inter, Walter Sabatini, ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. "C'è uno studio profondo dietro, fatto negli allenamenti e assecondato in pieno dai calciatori che stanno dando una disponibilità assoluta -aggiunge Sabatini-. Il terreno più duro dove si scontra il Napoli è quello del campionato, in Europa mi sembra che sia per loro più facile, perché si gioca un calcio più aperto. Con le loro sincronie hanno i loro vantaggi", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA