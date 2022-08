Calcio: Salernitana, fatta per Piatek in prestito dall'Hertha Berlino

Salerno, 31 ago. - Nuova avventura in Italia per Krzysztof Piątek che è pronto ad unirsi alla Salernitana di Davide Nicola. L'ex attaccante del Milan, che oggi è atteso in città, arriva dall'Hertha Berlino nell'ambito di un'operazione, secondo quanto riporta Sky Sport, in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante polacco conosce bene il campionato italiano visto che in passato ha indossato le maglie di Genoa (2018-2019), Milan (2019-2020) e Fiorentina (2022). Arriva a Salerno per riscattarsi, dopo due annate poco brillanti. Durante la scorsa stagione ha segnato soltanto 1 gol in 9 presenze con la maglia dell'Hertha Berlino in Bundesliga, poi a gennaio 2022 è passato in prestito alla Fiorentina. Con la maglia viola ha collezionato 6 gol in 18 presenze. Ed ora è pronto per una nuova avventura.

