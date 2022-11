Calcio: Salernitana, intervento al ginocchio destro ok per Mazzocchi

Salerno, 24 nov. - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che l'intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi è perfettamente riuscito. L'atleta, dopo un breve periodo di convalescenza post-operatorio, inizierà protocollo riabilitativo". Così la Salernitana in una nota sul proprio sito ufficiale in merito all'operazione dell'esterno Pasquale Mazzocchi, infortunatosi in Nazionale.

