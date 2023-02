Calcio: Salernitana; Nicola verso esonero, a breve decisione

SALERNO, 14 FEB - È attesa in mattinata una decisione sul futuro di Davide Nicola. La Salernitana, dopo il ko di Verona, sembra intenzionata a sollevare dall'incarico l'allenatore. Ad un mese di distanza dall'esonero, poi revocato, il presidente Danilo Iervolino avrebbe deciso di dare una sterzata netta all'ambiente per provare a scacciare la crisi e risalire la classifica che, adesso, si è fatta pericolosa. In queste ore impazza già il toto-allenatore per la scelta del possibile successore di Nicola. Oltre a Leonardo Semplici, che già a gennaio era stato ad un passo dalla firma, avanza anche il nome di Beppe Iachini, altro profilo sondato nelle scorse settimane. Intrigano pure le piste 'turche' che corrispondono ai nomi di Francesco Farioli, Vincenzo Montella ed Andrea Pirlo ma le soluzioni estere potrebbero richiedere tempi burocratici più lunghi. Intanto la ripresa degli allenamenti in casa Salernitana è fissata per le 15. Da capire chi dirigerà la seduta.

