Calcio: Sampdoria, lesione legamentosa del ginocchio sinistro per Quagliarella

Genova, 14 dic. - L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che si era infortunato durante un allenamento nel ritiro dei blucerchiati di Antalya, è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una "lesione legamentosa del ginocchio sinistro". L'ex Napoli lascerà in anticipo la Turchia per tornare a Genova, dove verrà visitato, come scrive la Sampdoria sui propri canali ufficiali, dal "consulente ortopedico del club". Soltanto dopo questa visita si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero, ma è chiaro che Quagliarella, 40 anni il prossimo 31 gennaio, starà fuori per diverse settimane. "Forza capitano", ha scritto la Sampdoria su Twitter per manifestare la propria vicinanza al centravanti.

