Calcio: Sampdoria; per Quagliarella lesione al legamento

Un sospiro di sollievo per la Sampdoria dopo gli esami a cui è stato sottoposto Fabio Quagliarella a causa dell'infortunio nel ritiro in Turchia. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore a Genova dal consulente ortopedico del club. L'attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia" ha spiegato la società blucerchiata in una nota. Si temeva inizialmente che Quagliarella si fosse rotto il legamento crociato e questo lo avrebbe costretto a terminare in anticipo il campionato e probabilmente sarebbe stata la fine della sua carriera visto che a gennaio compirà 40 anni. Dunque saluterà i compagni per tornare in Italia e sottoporsi ad ulteriori esami.

