Calcio: Sarri, 'contento della mia Lazio, Maximiano ha chiesto scusa a tutti'

Roma, 14 ago. - “La partita è stata difficile, sembrava la classica partita in cui ogni singolo episodio ti va contro. La mia grande preoccupazione era giocare con questo caldo per 90 minuti in inferiorità numerica. Sono soddisfatto della tenuta fisica, dell'applicazione tattica, visto che abbiamo dovuto giocare tutt'altra partita rispetto a quello che abbiamo preparato, e sono contento anche dell'aspetto caratteriale”. L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta così il successo per 2-1 in casa con il Bologna, match complicato dall'ingenua espulsione di Maximiano dopo 6 minuti. "Ha chiesto scusa a tutti -rivela il tecnico toscano in conferenza stampa-. Non so se non si è reso conto, probabilmente un portiere più esperto non si pone il problema e calcia via. È un errore, come il centrocampista che stoppa il pallone a 4 metri e se lo fa rubare, bisogna accettarlo. Non è che le scelte future saranno fatte in base al singolo errore”.

