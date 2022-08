Calcio: Sarri, 'il terzino sinistro non lo scelgo io, c'è chi fa questo di lavoro'

Roma, 25 ago. - "Non devo sceglierlo, c'è chi lo fa di lavoro perché devo farlo io? Penso alla partita in questo momento". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri si esprime così in merito al terzino sinistro che la società sta cercando sul mercato per completare la rosa. "Sono preoccupato per voi, tra 4-5 giorni finisce il mercato, non so di cosa parlerete”, aggiunge il tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter.

