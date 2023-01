Calcio: Sarri, 'Immobile vuole esserci con la Fiorentina ma l'ultima parola spetta ai medici'

Roma, 28 gen. - "Ancora non è la mia l'ultima parola. Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l'ecografia sembra pulita. L'ultima parola spetta ai medici, lui vuole mettersi a disposizione per qualche minuto. Vediamo i riscontri di oggi, poi si deciderà”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, in merito alla presenza di Ciro Immobile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA