Calcio: Sarri, 'Lazio meno brillante rispetto al Milan ma ha provato a vincere fino alla fine'

Roma, 29 gen. - "La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una partita nella quale eravamo meno lucidi nel palleggio e meno brillanti sul piano fisico rispetto a quella di martedì scorso con il Milan. La squadra ha sofferto e lottato fino alla fine. Ci sono stati dei buoni segnali". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta così il pareggio per 1-1 con la Fiorentina.

Pubblicità

"Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista -aggiunge Sarri a Dazn-. Ci può stare, noi abbiamo giocato martedì mentre la Fiorentina sabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l'importante è non perderle. La squadra ha però giocato con il giusto atteggiamento e ha cercato di vincerla fino alla fine". Infine un giudizio sul rientrante Ciro Immobile. "Mi sembra che sia entrato in maniera discreta, credevo fosse più in difficoltà invece è andato tre volte vicino al gol. Mi sembra che sia rientrato su buoni livelli".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA