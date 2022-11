Calcio: Sarri, 'rimpianti? Sbagliata partita con il Midtjylland, ko di oggi legato a un episodio'

Rotterdam, 3 nov. - "Abbiamo avuto un atteggiamento buono per tutta la partita, non abbiamo concesso molto. Abbiamo creato 4-5 volte la situazione per mettere un giocatore davanti al portiere e non abbiamo segnato, siamo stati puniti per questo. Ho visto una squadra viva, determinata, pronta a lottare. E' una sconfitta determinata da un episodio, ma la squadra non mi ha deluso". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord che elimina i biancocelesti dall'Europa League. "Rimpianti? Abbiamo sbagliato una partita. A Graz abbiamo fatto un buon pareggio, in casa con gli austriaci se rimaniamo in parità numerica la portiamo in fondo. Purtroppo abbiamo sbagliato completamente la partita con il Midtjylland", aggiunge il tecnico toscano ai microfoni di Sky Sport.

