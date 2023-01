Calcio: Sarri, 'temo un calo con la Fiorentina, alla Lazio manca solo continuità'

Roma, 28 gen. - "Serve equilibrio, nelle sensazioni e nell'analisi, senza andare mai in over di pessimismo o ottimismo. I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo. Abbiamo speso tante energie mentali con il Milan, temo il down. La continuità è l'unica cosa che manca a questa squadra”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.

