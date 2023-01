Calcio: Sarri, 'vinta una partita non facile contro un Sassuolo forte'

Reggio Emilia, 15 gen."Abbiamo fatto una fase iniziale di gara di grande applicazione difensiva, poi siamo cresciuti in qualità e abbiamo concesso pochissimo. Siamo venuti a capo bene di una gara non facile contro un Sassuolo forte, che non merita la classifica che ha per le sue qualità". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta così la vittoria per 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra i biancocelesti ottima prova di Luis Alberto. "Negli ultimi 40 giorni era il giocatore più in condizione, l'ho detto più volte -aggiunge Sarri ai microfoni di Sky Sport-. Poi purtroppo si è dovuto fermare per un problemino. Oggi ha fatto la miglior partita che ha fatto da quando ci sono io. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, così come Luis Alberto e Milinkovic sta dando segnali di crescita. Quando stanno bene tutti e tre, è giusto farli giocare. Così siamo anche garantiti anche in fase difensiva".

