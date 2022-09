Calcio: Scamacca, 'ambientamento a Londra sta andando bene, mi ispiro a Ibra'

Firenze, 21 set. - "L'ambientamento sta andando bene, il gruppo è un gruppo tranquillo, disponibile, è stato molto facile. Con l'inglese me la cavo, ora inizierò anche a studiare per perfezionarlo ma mi faccio capire". Lo dice Gianluca Scamacca in merito ai primi mesi al West Ham, club londinese di Premier League.

Il 23enne romano ha rilasciato una intervista sui canali social della Nazionale italiana insieme a Davide Frattesi, suo ex compagno di squadra al Sassuolo. "Il gruppo si sta formando, ci sono anche tanti giocatori nuovi ed è sempre bello tornare in Nazionale". Venerdì a San Siro arriva l'Inghilterra. "In casa è diverso, il clima e i tifosi... Sarà sicuramente una bella partita".

Infine Scamacca indica in Zlatan Ibrahimovic, la sua ispirazione calcistica. "Mi piace, mi ispiro a lui, però è difficile giocare in modo simile a Ibra. Lo seguo da tanti anni da quando è arrivato in Italia, alla Juventus nel 2004".

