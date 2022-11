Bergamo, 13 nov. - L'Inter vince in rimonta 3-2 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta e sale a 30 punti in classifica, momentaneamente al 2° posto insieme a Lazio e Milan. Al 25' gli orobici trovano il vantaggio con Lookman su rigore, ma al 36' pareggia Dzeko. Lo stesso bosniaco segna la doppietta all'11' della ripresa e la ribalta. Palomino (all'esordio stagionale) fa autogol e regala il tris all'Inter al 16', poi un suo colpo di testa al 32' la riapre nel finale, ma non basta: terzo ko di fila in casa per la squadra di Gasperini che va alla sosta con 27 punti ed è al momento in sesta piazza.

