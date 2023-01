Calcio: Serie A, Cremonese sempre più vicina alla B, in quota rischiano anche Samp e Verona

Roma, 17 gen. - Non è arrivata nemmeno nel derby lombardo contro il Monza la prima vittoria stagionale per la Cremonese, che ha invece subito l'undicesima sconfitta in campionato che è costata la panchina al tecnico Alvini, sostituito da Davide Ballardini. Nonostante il tecnico romagnolo sia uno specialista delle rimonte, per gli esperti di Stanleybet.it, il destino dei grigiorossi sembra segnato con il pronto ritorno in Serie B offerto a 1,10.

Pubblicità

Non possono sorridere neanche Hellas Verona e Sampdoria, battute di misura in trasferta nell'ultimo turno. La retrocessione dei veneti si gioca a 1,25, quota che sale a 1,35 per la Sampdoria di Stankovic. Non sorride nemmeno la Salernitana, dopo gli otto gol subiti contro l'Atalanta costati la panchina a Davide Nicola, con i campani proposti in serie cadetta a quota 4, come lo Spezia però corsaro domenica a Torino. Sale invece a 5,50 la retrocessione del Sassuolo, in forte crisi e senza vittorie da sette gare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA