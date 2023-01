Milano, 23 gen. - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Empoli, posticipo della 19/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. Nerazzurri in dieci dal 40' per l'espulsione di Milan Skriniar per doppia ammonizione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA