Roma, 14 ago. - Il Bologna è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio al termine del primo tempo del match della prima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui la partita la rete di Arnautovic su rigore al 38'. Biancocelesti in dieci dal 6' per l'espulsione del portiere Maximiano, nel recupero anche i felsinei perdono un uomo per il rosso a Soumaoro.

