Roma, 15 gen. - La Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del posticipo domenicale della 18/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui il match il gol di Dybala al 40'. I viola giocano in dieci dal 24' per l'espulsione di Dodo per doppia ammonizione.

