Salerno, 28 ago. - La Salernitana è in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata di Serie A e in corso di allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere finora la partita le reti di Dia al 7' e Bonazzoli al 16'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA