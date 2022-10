La Spezia, 16 ott. - Lo Spezia è in vantaggio per 2-1 sulla Cremonese al termine del primo tempo del match valido per la decima giornata di Serie A e in corso di svolgimento allo stadio 'Picco' di La Spezia. Al vantaggio degli ospiti con Dessers al 2', replicano Nzola al 19' e Holm al 22'.

