Torino, 5 feb. Il Torino si impone 1-0 in casa sull'Udinese nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A grazie ad un gol di Karamoh e si porta settimo a 30 punti scavalcando i friulani fermi a 29 punti. Dopo un grande avvio di campionato la squadra di Sottil stenta a ritrovare continuità e dopo un successo e un pareggio, quello dell'ultimo turno, in casa contro il Verona, è arrivato il ko con i granata di Juric

Pubblicità

Nessun gol e poche occasioni nei primi 45 minuti del match dello Stadio Olimpico Grande Torino con la formazione di casa comunque a fare la partita, con i bianconeri che si appoggiano alla fisicità di Beto e Success. La prima opportunità per i granata arriva al 24', con il colpo di testa impreciso di Buongiorno su cross di Karamoh. Nel finale di tempo è proprio il numero 7 a rendersi pericoloso in due occasioni, prima con una conclusione da distanza ravvicinata e poi con un'acrobazia su cross di Ola Aina, ma in entrambi i casi Silvestri si fa trovare pronto e respinge. Ad inizio ripresa il gol per il Torino arriva: al 49' Ola Aina rientra sul destro e crossa in mezzo per Karamoh che prende il tempo ai difensori friulani e batte Silvestri. Inizialmente annullato per fuorigioco, il gol è stato poi convalidato da Prontera dopo il check del Var.

Granata vicini al raddoppio al 69' su un corner Silvestri è indeciso nell'uscita, ma Djidji non riesce a spingere in porta il pallone del 2-0. L'Udinese prova a reagire ma senza impensierire la retroguardia del Toro. Al 92' Adopo fa filtrare un pallone per Seck che prova a battere Silvestri bravo a sventare anche sulla successiva conclusione di Vlasic. L'Udinese va vicina al pari in pieno recupero: al 95'cross sul secondo palo di Lovric, Success cerca il tiro, ma non riesce a spaventare Milinkovic-Savic e la gara si chiude con il successo granata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA