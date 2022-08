Roma, 16 ago. - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della prima giornata, ha squalificato per un turno tre giocatori: Maximiano (Lazio), Escalante (Cremonese), Soumaoro (Bologna). Inflitta un'ammenda di 12.000 euro al Verona per i cori insultanti di matrice territoriale intonati dai propri tifosi nei confronti dei sostenitori del Napoli.

