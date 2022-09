Udine, 18 set. L'Udinese supera l'Inter 3-1 e si porta in vetta alla classifica di Serie A con 16 punti, mentre la squadra di Inzaghi resta ferma a 12. La formazione guidata da Sottil vince in rimonta alla Dacia Arena e si conferma ammazza-grandi dopo aver battuto anche la Roma. Inter in vantaggio con Barella al 5', poi pareggio dei padroni di casa con l'autorete di Skriniar, vantaggio firmato all'84' da Bijol e tris di Arslan al 93'.

