Calcio: Serie A, un turno di stop per Ekdal, 15000 euro di multa alla Roma

Roma, 28 ago. - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della terza giornata disputate venerdì 26 e sabato 27 agosto, ha squalificato per una giornata il centrocampista dello Spezia Albin Ekdal. Quindicimila euro di multa per la Roma perché i suoi sostenitori, al 9' pt e al 28' st, hanno "intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara e al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.b) CGS".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA