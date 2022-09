Verona, 4 set. - Il Verona è in vantaggio per 2-1 sulla Sampdoria al termine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio degli ospiti con Caputo al 40', replicano Audero con un autogol al 44' e Doig al 48'.

