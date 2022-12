Calcio: Serie B; nove giocatori squalificati

ROMA, 27 DIC - Sono in tutto nove i giocatori squalificati per una giornata dopo la 19/a giornata del campionato di Serie B. Salteranno il prossimo turno, come deciso dal giudice sportivo, Alessandro Murgia e Alessandro Tripaldelli (Spal), Gennaro Acampora (Benevento), Nahuel Estevez Alvarez (Parma), Biagio Meccariello (Spal), Niccolo Pierozzi (Reggina), Andres Felipe Tello Munoz (Benevento), Santiago Guido Visentin (Cittadella), Mattia Viviani (Benevento).

