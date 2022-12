Calcio: Simeone, 'dobbiamo continuare su questa strada, Spalletti ci dà qualcosa in più'

Roma, 7 dic. - "Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sul Napoli e la voglia di far bene. Mi fa piacere rivedere i compagni dopo questi mesi bellissimi, adesso ripartiamo con queste amichevoli che sono importanti per continuare su questa strada". Così l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone dal ritiro della squadra azzurra in Turchia.

Il Napoli è in testa alla classifica dopo 15 giornate, a +8 sul Milan e ancora imbattuto. Tuttavia Simeone sa che il campionato è ancora lungo: "Ci sono molte squadre, il campionato è molto aperto se consideriamo che ancora non è finito il girone d'andata - aggiunge - Dobbiamo pensare a noi stessi: se lo faremo, non c'è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercheremo di uscire fuori la cazzimma in ogni partita".

Simeone ha elogiato l'allenatore, Luciano Spalletti, riconoscendogli il merito di aver tirato fuori il massimo da tutti i giocatori: "Siamo tutti carichi, Spalletti cerca di darci sempre qualcosa in più - ammette l'attaccante - Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore che ti spinge a fare sempre di più ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto".

Se il Napoli è oggi primo in classifica, gran parte del merito è del rendimento in fase offensiva. Ben 57 gol segnati tra Serie A e Champions League, di cui 6 portano la firma di Simeone che ha siglato 4 reti in Europa: "Il Napoli è una squadra che cerca sempre di giocare e creare, combinando per cercare i movimenti degli attaccanti - spiega l'argentino - Per questo noi lì davanti riusciamo a fare gol". L'obiettivo, adesso, è continuare con questo rendimento: "Quando sta andando tutto bene ci si aspetta sempre che accada qualcosa di male, è la logica delle persone - aggiunge Simeone - Cercheremo di fare il contrario, di dimostrare che noi possiamo far bene e cercare di vincere tutte le partite".

Simeone, infine, ha parlato dei compagni di squadra che hanno giocato il Mondiale (Anguissa, Olivera, Lozano, Zielinski e Kim) che presto torneranno a disposizione: "Mancano giocatori importanti in questa squadra, ma il gruppo c'è e c'è la stessa voglia e determinazione di ricominciare bene. Ogni squadra ha i propri giocatori al Mondiale, anche noi. Vuol dire che il gruppo deve essere forte e chi ritorna dal Qatar si adatterà facilmente per continuare su questa strada".

