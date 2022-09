Calcio: Skriniar, 'in difesa dobbiamo fare meglio ma la colpa è di tutta la squadra'

Roma, 28 set. - "Non è che la squadra o il mister dà colpa ai difensori, abbiamo preso le critiche in maniera globale perché è tutta la squadra che difende e lo stesso vale per la fase offensiva". Così il difensore dell'Inter Milan Skriniar in merito alle difficoltà in questo inizio di stagione del pacchetto arretrato nerazzurro. "Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, ma noi sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio rispetto a quello che stiamo facendo da inizio campionato", aggiunge il 27enne slovacco a Dazn.

