Calcio: Soulé su rigore pareggia autogol Danilo, 1-1 in amichevole tra Juve e Standard Liegi

Torino, 30 dic. - Nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato, la Juventus pareggia per 1-1 all'Allianz Stadium contro i belgi dello Standard Liegi giocando la ripresa con una squadra imbottita di giovani. Un autogol di Danilo (rimpallo con Perica) al 32' porta avanti gli ospiti, nella ripresa, all'11', il pari di Soulé su rigore. Infortunio al collo per Szczesny, uscito all'intervallo, le cui condizioni saranno da valutare in vista del match del 4 gennaio a Cremona. Nemmeno in panchina Chiesa, che si è allenato in mattinata: scelta, all'insegna della prudenza, concordata con lo staff medico bianconero.

