Calcio: Spalletti avvisa il Napoli, 'piedi per terra, ci sono cose da migliorare'

Napoli, 15 ott. - Piedi per terra. È il monito per il Napoli lanciato da Luciano Spalletti alla vigilia del match contro il Bologna. Nonostante il momento d'oro, fatto di nove vittorie consecutive, il primo posto in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions guadagnata con due turni d'anticipo, gli azzurri devono continuare a guardare partita dopo partita secondo l'allenatore: "Possiamo giocare anche meglio di così perché alcune cose le abbiamo sbagliate - spiega Spalletti in conferenza stampa -. Se pensiamo di non poter giocare meglio, significa che siamo travolti dall'euforia e dalla felicità. Abbiamo ottenuto grandi risultati finora, ma soprattutto in campionato siamo tutte lì in pochi punti. La classifica ci tiene con i piedi per terra, oltre al fatto che ci sono sempre delle cose da migliorare".

Su dove possa arrivare il Napoli, Spalletti non si spinge in avanti: "Chi conosce il proprio obiettivo si sente più forte e sereno - ammette - Il nostro obiettivo è vincere le partite. Finora ne abbiamo vinte diverse, questo ci dà autostima e tranquillità". Resettare e ripartire, partita dopo partita. Spalletti ha le idee chiare su cosa debba fare il Napoli contro il Bologna, dimenticando la partita vinta in Champions contro l'Ajax: "Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto, la bravura sta nel renderla prevedibile. Se non lo fai ogni volta, non hai fatto nulla. Ogni volta devi ripartire e fare le stesse cose: per la mia squadra, in questo momento, questo è abbastanza eccitante perché danno l'impressione che riportare la palla in cima li faccia sentire vivi".

