Napoli, 28 gen. - "Il Napoli è come un ciclista che sa di doversi confrontare avversari altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali, mai seduti perché si spinge meno e c'è da pedalare forte fino in fondo". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma.

