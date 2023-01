Roma, 23 gen. - Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha annunciato la cessione del difensore Jakub Kiwior all'Arsenal. Il polacco diventa il secondo acquisto del club londinese, primo in classifica in Premier League, in pochi giorni dopo quello di Leandro Trossard.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA