Calcio: Tare, 'Luis Alberto non si muove, scelte di mercato condivise con Sarri'

Roma, 14 ago. - "Luis Alberto non si muoverà. Giocherà con la maglia della Lazio anche in questa stagione". Il direttore sportivo della Lazio blinda il centrocampista spagnolo, al centro di numerose voci di mercato. "Ogni scelta che abbiamo fatto è stata condivisa con Sarri -aggiunge Tare ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match con il Bologna-. La squadra è molto competitiva, ci sono varie soluzioni e siamo contenti per questo. Siamo una squadra molto giovane, l'età media è stata abbassata di oltre tre anni: quando si fanno tanti cambi, serve un po' di tempo. Vincere aiuta a vincere, abbiamo una grande occasione e un grande pubblico al nostro fianco: questa stagione non poteva cominciare meglio".

