Calcio: Tevez si dimette da allenatore del Rosario Central, 'mi faccio da parte'

Rosario, 3 nov. - Carlos Tevez non è più l'allenatore del Rosario Central. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore in conferenza stampa: "Informo la gente del Central che mi faccio da parte. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questi mesi. Non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. Non mi è piaciuto che il mio nome sia usato per la politica del club. La cosa più sensata è farsi da parte". L'ex attaccante, tra le altre di Juventus, Manchester United e Manchester City, aveva preso la guida del Rosario (che ha chiuso il campionato al 20esimo posto) lo scorso giugno.

