Calcio: Tiago Pinto, 'sostituire Wijnaldum? Abbiamo tempo per pensarci'

Roma, 22 ago. - "Avremo tempo per pensare di questo. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo". Il general manager della Roma Tiago Pinto si esprime così sull'infortunio alla tibia di Georginio Wijnaldum che lo terrà lontano dai campi fino a gennaio.

"Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci -prosegue il gm giallorosso-. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio".

Infine Tiago Pinto parla di Nicolò Zaniolo. "Ha fatto un pre-campionato incredibile, sta bene e a fine mercato ne parleremo. Quel che è chiaro è che sta bene e sta migliorando. L'anno scorso lo dicevo che sarebbe stata una stagione difficile per lui, che doveva riprendersi da un infortunio. Per il mercato parleremo il 2 settembre".

