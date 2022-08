Calcio: Torino, Schuurs pronto alla firma con i granata

TORINO, 17 AGO - Il Torino ha messo a posto un altro tassello nel mosaico di Juric. E' arrivato in città Perr Schuurs, il difensore olandese classe 1999 scelto per sostituire il posto lasciato vuoto da Gleison Bremer, passato alla Juventus per oltre 40 milioni di euro. Schuurs, che proviene dall'Ajax, è ora impegnato nelle visite mediche poi dovrebbe firmare un contratto quadriennale con il club granata che verserà ai lancieri 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus. L'accordo prevederebbe, inoltre, corresponsione all'Ajax del 15% di un'eventuale futura cessione. Schuurs potrebbe già esordire sabato prossimo in Torino-Lazio.

