Calcio: Trentalange, 'prima volta donna in Serie A è momento storico dopo più di 110 anni'

Roma, 28 set. "Comunicare penso sia una delle prerogative più importanti del genere umano. Oggi c'è un evento che parte da un progetto in cui crediamo che va per meriti, per capacità, per skills, e fa riferimento al progetto con un componente femminile per la prima volta nella storia, dopo che si è approfondito problematiche e punti di forza che riguardano il movimento femminile fatto di 1700 associate. Maria Sole Ferrieri Caputi che ha anche un appuntamento in India, farà il suo esordio in Serie A, la prima volta di una donna nel massimo campionato. Ringraziamo Rocchi e la commissione per il lavoro svolto. Questo è un momento storico dopo più di 110 anni". Sono le parole del presidente dell'Aia Alfredo Trentalange in conferenza stampa in Federcalcio. "Ringraziamo chi ha creduto in lei come la Fifa chiamata per un torneo U17 In India e la Uefa che hanno aperto una possibilità assolutamente epocale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA