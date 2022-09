Calcio: tris dell'Argentina alla Giamaica in amichevole, doppietta per Messi

Harrison, 28 set. - L'Argentina ha battuto 3-0 la Giamaica nell'ultima amichevole in vista dei mondiali in Qatar disputata a Harrison, in New Jersey. Degli 'italiani' sono partiti titolari il nerazzurro Lautaro Martinez, protagonista nell'assist del primo gol di Julian Alvarez e sostituito al 55' da Lionel Messi, autore della seconda e della terza rete e il bianconero Angel Di Maria (ha collezionato 78 minuti), mentre l'altro nerazzurro Joaquin Correa è subentrato al 78'. Il giallorosso Paulo Dybala non era nemmeno in panchina.

Un'esclusione così commentata da Scaloni: "È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà". I tifosi hanno manifestato molto entusiasmo per l'entrata in campo di Messi, tanto che un uomo ha invaso il campo tentando di strappare un autografo al suo idolo. L'Albiceleste, con questa vittoria, allunga la sua imbattibilità a 35 partite: l'ultima sconfitta risale al 2019.

