Calcio: una doppietta di Lautaro ribalta la Cremonese, l'Inter sale al 2° posto

Cremona, 28 gen. - Una doppietta di Lautaro Martinez permette all'Inter di ritrovare il successo, superando 2-1 in rimonta la Cremonese. Allo 'Zini' i nerazzurri partono forte ma alla prima ripartenza i grigiorossi vanno in vantaggio con una magia di Okereke, che la piazza nel sette con un gran tiro a giro da fuori. L'argentino campione del mondo trova il pari quasi immediato e nella ripresa la ribalta su suggerimento di Dzeko. L'Inter scavalca provvisoriamente il Milan e sale al secondo posto con 40 punti, a -10 dal Napoli; la Cremonese resta in ultima posizione a quota 8, ancora senza vittorie.

Con la voglia di riscattare il ko casalingo con l'Empoli l'Inter parte all'assalto senza però chiamare in causa Carnesecchi ma dopo 11 minuti deve già rincorrere: Okereke, lasciato completamente libero di tirare da Calhanoglu, s'inventa un gioiello che finisce nel sette alla sinistra di Onana e porta in vantaggio i padroni di casa. Immediata la reazione degli ospiti e al 21' arriva il pari, che nasce da corner. Dzeko impegna Carnesecchi, la respinta del portiere trova pronto Lautaro, il cui tap-in riporta il risultato in parità.

I grigiorossi sfiorano il nuovo vantaggio con un bel colpo di tacco di Benassi, neutralizzato a terra da Onana, poi è l'Inter, con capitan Lautaro, a far sibilare la palla di poco a lato rispetto alla porta dei padroni di casa. Al 28' un potenziale episodio chiave: Acerbi perde palla e stende Okereke lanciato verso la porta nerazzurra. Mariani estrae il giallo, valutando possibile il rientro di Bastoni. Nel finale di tempo chance per l'Inter: Carnesecchi è bravo sul tiro da fuori di Dimarco e poi sul tentativo di Lautaro da due passi.

In apertura di ripresa Dimarco ci prova ancora da lontano e Carnesecchi risponde presente. Poco dopo l'Inter chiede un rigore per un fallo di Chiriches su Dzeko in area. Al 20' Dzeko ispira l'imbucata per Lautaro. La girata sporca dell'argentino beffa Carnesecchi, l'Inter passa in vantaggio sul 2-1.

Poco dopo la mezz'ora Inzaghi cambia il tandem d'attacco inserendo Correa e Lukaku per Lautaro e Dzeko e Gagliardini chiude da capitano. La Cremonese ci prova fino alla fine: Darmian e Onana fermano una bella incursione del nuovo entrato Buonaiuto. L'ultimo squillo è di Dumfries cerca la gloria personale ma prima Carnesecchi e poi la traversa negano il tris nerazzurro.

