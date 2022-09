Calcio: Under 20, domani a Varese amichevole con la Svizzera

Varese, 26 set. - La Nazionale Under 20 guidata da Carmine Nunziata al suo esordio sulla panchina, è rientrata da Lisbona, dove ha superato di misura i pari età del Portogallo (2-1, i gol di Casadei e Volpato) nel torneo ‘8 Nazioni'. Gli Azzurrini sono già a Varese e domani (27 settembre), alle 17.30 (diretta su Rai Sport +HD) al ‘Franco Ossola', affronteranno in amichevole la Svizzera. Un ulteriore test, che ha lo scopo di affinare i meccanismi di gioco e di aumentare l'intesa di un gruppo che a maggio del 2023 sarà impegnato nel Mondiale di categoria in Indonesia. I ragazzi di Nunziata hanno conquistato la qualificazione al trofeo iridato dopo essere giunti tra le prime quattro squadre all'Europeo Under 19 disputato a luglio in Slovacchia.

Sono 25 i giocatori a disposizione del tecnico Azzurro, che domani siederà per la seconda volta sulla panchina di questa Nazionale: “Sarà un impegno importante per la sua valenza tecnica e, aldilà del fatto che si tratta di un'amichevole, servirà a noi per preparare il Mondiale. Il trofeo iridato si svolgerà a maggio e la nostra esigenza è quella di allargare la base dei giocatori perché in quel periodo, tra play off, play out e i ragazzi impegnati nei diversi campionati, dovremo capire quali saranno le risorse disponibili. Quindi quello di domani è un primo step per raggiungere il nostro obiettivo primario che è quello di allargare la rosa di questa squadra, arricchendola di nuove risorse per metterci nelle condizioni - conclude Nunziata - di affrontare al meglio questo importante appuntamento”.

Il capo delegazione della Nazionale Under 20, Gianfranco Serioli nel pomeriggio ha incontrato il sindaco di Varese, Davide Galimberti e l'Assessore allo Sport Stefano Malerba per ringraziare della meravigliosa accoglienza che la città lombarda ha riservato a tutta la delegazione Azzurra. Domani l'ingresso allo stadio è gratuito (basta scaricare il tagliando dal sito di vivaticket) e la Nazionale Under 20 giocherà per la seconda volta nella sua storia a Varese. L'unico precedente risale al 30 aprile 2003 proprio con la Svizzera, battuta 8-0 nel ‘vecchio' Torneo ‘4 Nazioni'. Sono 31 invece i confronti tra le Nazionali Under 20 di Italia e Svizzera, con un bilancio di 15 vittorie per gli Azzurrini, 7 pareggi e 9 sconfitte.

