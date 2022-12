Calcio: Venezia, Antonelli è il nuovo direttore sportivo

Venezia, 4 dic. - Pochi giorni dopo l'addio al Monza Filippo Antonelli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Venezia. Ad annunciarlo è il club lagunare con un comunicato: "Il Venezia FC comunica l'ingresso nel club di Filippo Antonelli, che ricoprirà l'incarico di Direttore Sportivo. Il dirigente, 44 anni, che supervisionerà inoltre le attività dell'area business, ha sottoscritto un contratto pluriennale, che lo legherà al club fino al termine della stagione sportiva 2025/26. Dopo aver concluso una ventennale carriera da calciatore professionista che lo ha visto impegnato in Serie C, Serie B e Serie A, Antonelli inizia la carriera di Direttore Sportivo all'Aurora Pro Patria. La consacrazione definitiva da dirigente arriva nel 2015, con il passaggio al Monza. Con la formazione lombarda, infatti, Antonelli passa dalla Serie D alla Serie A in appena sette anni. Ad Antonelli va il caloroso benvenuto del Venezia FC ed i migliori auguri di buon lavoro".

