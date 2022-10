Calcio: Zanetti carica l'Empoli, 'contro la Juve voglio una gara di personalità'

Empoli, 20 ott. - "La Juventus è una squadra piena di campioni con un allenatore che ha vinto tantissimo, sulla carta è probabilmente la più forte. Ci concentriamo su noi stessi per andare a fare la partita che vogliamo: una gara con personalità, il coraggio delle nostre idee, cercando di mettere in campo la nostra identità". Così Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, presenta la sfida di domani sera contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Tra i punti di forza dei toscani il portiere Vicario: "Averlo tenuto è come aver preso una punta da venti milioni -sottolinea il tecnico degli azzurri-. La valenza che Guglielmo ha in questa squadra è altissima. Un ragazzo consapevole della sua forza, un grandissimo lavoratore che cura i dettagli: è qui al campo tutto il giorno per migliorare, non si accontenta mai. Guglielmo unisce il talento che si è reso conto di avere ad una umiltà impressionante, credo che questo connubio sia l'esatta sintesi di quello che dev'essere un campione".

"A Torino con la mente sgombra? Ho spinto sull'attenzione e la concentrazione. Contro queste squadre se si abbassa il livello di agonismo, di cura dei dettagli, di voglia di fare fatica e sacrificarsi si torna con una figuraccia mentre noi vogliamo tornare da Torino con una figura bellissima, al di là del risultato, che ci sia utile per il nostro cammino, che è appena iniziato. Un bilancio dopo 10 partite di campionato? La cosa più importante è che abbiamo raggiunto l'obiettivo di essere una squadra", conclude Zanetti.

